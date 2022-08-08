В России ликвидировали 19 ландроматов, через которые «отмыли» 30 млрд рублей

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги.
Популярные статьи
- В Великобритании проблемы с обучением военных летчиков – не хватает самолетов и инструкторов
- Хакеры атаковали сайт Flightradar24, на котором сотни тысяч человек следили за самолётом Нэнси Пелоси
- Россия отправит в космос «Гонцов» в конце октября. На 22 октября намечен запуск трёх спутников системы «Гонец»
Свежие комментарии