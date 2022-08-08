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В России ликвидировали 19 ландроматов, через которые «отмыли» 30 млрд рублей

В России ликвидировали 19 ландроматов, через которые «отмыли» 30 млрд рублей

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги.

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