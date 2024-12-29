Китайский производитель чипов Phytium продает более 10 миллионов отечественных процессоров

В то время как Пекин блокирует американский кремний, такой как AMD и Intel, от использования в государственных целях, китайский чипмейкер Phytium сообщил о продаже более 10 миллионов процессоров серии Feiteng.
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