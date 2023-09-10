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Зеленский не уйдет героем – эксперт 

Зеленский не уйдет героем – эксперт 

Президенту Украины не удастся уйти со своего поста «героем» на пике популярности. В украинской и западной прессе уже началась кампания по его дискредитации – осенью это давление усилится и в СМИ появится масса материалов с коррупционными скандалами.

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