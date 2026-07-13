Медик Станкевич рассказала о неожиданных аллергенах летом в городе и на даче

Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич в разговоре с «Известиями» предупредила, что аллергия не заканчивается с весенним цветением.
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