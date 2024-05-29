В МЧС петербуржцев предупредили о грозе, ливне и граде

Спасатели предупредили жителей и гостей Санкт-Петербурга об ухудшении погодных условий. Как сообщает главное управление МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 мая на территории города ожидается гроза, ливневый дождь, а местами град.