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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 18 августа

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 18 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вторжение Украины в Курскую область – это . По его словам, для этого нападения Киев сформировал мощные силы, в том числе с участием наемников из Польши.

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