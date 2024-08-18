Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 18 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вторжение Украины в Курскую область – это . По его словам, для этого нападения Киев сформировал мощные силы, в том числе с участием наемников из Польши.
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