Human Rights Watch: запрет талибов на работу женщин усугубляет кризис в Афганистане

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запрещает большинству женщин работать в гуманитарной сфере, и это усугубляет общий кризис в стране, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.
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