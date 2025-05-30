Петербуржцы могут почувствовать последствия затяжной магнитной бури

Жители Санкт-Петербурга могут ощутить последствия магнитной бури, которая продолжается больше суток. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитные возмущения сохраняются уже более суток.
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