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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Брак положительно влияет на здоровье и самочувствие мужчин с возрастом.

Новое исследование, в котором приняли участие более семи тысяч канадцев среднего возраста и старше, показало, что женатые мужчины и те, кто вступил в брак в период исследования, в два раза чаще достигают оптимального возраста по сравнению с неженатыми мужчинами.

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