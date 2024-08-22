Брак положительно влияет на здоровье и самочувствие мужчин с возрастом.

Новое исследование, в котором приняли участие более семи тысяч канадцев среднего возраста и старше, показало, что женатые мужчины и те, кто вступил в брак в период исследования, в два раза чаще достигают оптимального возраста по сравнению с неженатыми мужчинами.
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