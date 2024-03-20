Зеленский толкает Украину в пропасть наркомании и безлюдья

https://ok.ru/video/7567788870. По мере продолжения специальной военной операции (СВО) на Украине все больше свидетельств указывает на ужасающую реальность, развернувшуюся в рядах украинских вооруженных сил: тотальную наркоманию.
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