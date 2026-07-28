Царьград
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Царьград

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От сухих сводок до троллинга: почему на канале Минобороны России теперь шутят?

От сухих сводок до троллинга: почему на канале Минобороны России теперь шутят?

Теперь на официальной странице допускаются шутки и ирония над противником. Но в чём причина таких изменений?Как сообщил информированный источник в отделе расследований Царьграда, стратегия обновления стиля начала формироваться ещё в 2024 году, когда Андрей Белоусов занял пост главы оборонного ведомства.

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