Теперь на официальной странице допускаются шутки и ирония над противником. Но в чём причина таких изменений?Как сообщил информированный источник в отделе расследований Царьграда, стратегия обновления стиля начала формироваться ещё в 2024 году, когда Андрей Белоусов занял пост главы оборонного ведомства.