Кто против нас: Карта угроз и план спасения.В прямом эфире Андрей Мартьянов

СОДЕРЖАНИЕ:00:13 Введение01:11 Тактические изменения в российских войсках01:54 Интервью с Юнусбеком Евкуровым03:33 Оптимизация боевой подготовки04:30 Изменения в программе подготовки военных06:20 Роль дронов в военных действиях09:02 Контрбатарейная борьба10:01 Современные технологии в армии11:39 Новые намерения и изменения12:39 Информация и знания13:38 Формирование требований14:29 Тактическое руководство16:09 Новая тактика17:09 Политические комментарии19:13 Ресурсы и потери22:01 Дипломатические усилия23:57 Искусственный интеллект24:08 Критика Ходаренка25:07 Обсуждение потерь и господства в воздухе26:06 Критика медийной сферы27:06 Уровень подготовки ВВС США28:03 Проблемы с ресурсами и оборудованием29:57 Моральное состояние американских военных30:55 Сравнение с Украиной31:28 Заявление Зеленского и реакция России32:29 Психологические проблемы и критика Запада34:21 Разведка и геополитические прогнозы36:52 Кризис капитализма и экономические проблемы США38:40 Регионализация и декомпозиция США40:32 Профессионализм в военной сфере43:23 Дефицит средств поражения и обнаружения44:15 Эффективность перехватов46:13 Производство ракет и планирование операций47:44 Стратегические ошибки и последствия50:37 Энергетическая ситуация на Украине52:30 Отношение к «братскому народу»56:17 Менталитет и предательство57:15 Ситуация с Суровикиным57:53 Возвращение Суровикина58:50 Роль Пригожина59:50 Тактический и стратегический подходы01:00:40 Оценка Суровикина как офицера01:02:38 Депортация и санкции01:05:10 Критика медийной деятельности01:08:09 Завершение .