В Архангелькой области действует 74 ледовых переправы

По данным регионального управления МЧС на 26 декабря, в Поморье действуют 51 транспортная и 23 пешеходных переправыТак, временно приостановлено транспортное сообщение между Бревенником и Хабаркой в Архангельске.
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