Реверанс перед бандеровцами: Берлинский суд снял запрет на украинский флаг на 9 мая, оставив такой запрет для российской и советской символики

Запад продолжает неприкрыто проводить антироссийскую политику в самых разных сферах. На Западе уже давно пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, и часто это делается через какие-либо символические действия.
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