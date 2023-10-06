Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки

Недавние события в жизни актера Александра Петрова всколыхнули общественность и актерскую тусовку. Все были в полном недоумении, когда на странице актера в соцсети появилась фотография из ЗАГСа, но на ней рядом с Александром была совершенно неизвестная всем девушка.