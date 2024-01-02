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Деменция и дефицит витамина D: три фактора, которые могут влиять на развитие опасного недуга

Деменция и дефицит витамина D: три фактора, которые могут влиять на развитие опасного недуга

Деменция и дефицит витамина D: три фактора, которые могут влиять на развитие опасного недуга Ирэн ОрлонскаяСогласно новому исследованию, ученые выявили, что существуют различные проблемы со здоровьем, которые могут повысить риск раннего начала деменции.

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