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Козловский о футболистах для своих фильмов: «Онопко фактурный на определенные роли. Захарян в качестве героя-красавца»

«[Кого из русских футболистов сняли бы в своем кино?] Не знаю, надо подумать. Я помню, что было невероятно фактурное лицо у Ильи Цымбаларя (Кибер: футболист умер в 2013 году в возрасте 44 лет).

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