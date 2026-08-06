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Жители Барнаула опасаются обрушений на Малахова из-за подземного русла Пивоварки

Жители Барнаула опасаются обрушений на Малахова из-за подземного русла Пивоварки

Жители Барнаула опасаются обрушения улицы Малахова из-за изменения подземного русла Пивоварки. Как сообщает "Банкфакс", вода теперь уходит не в трубу под дорогой, а в грунт, что может стать причиной разрушительных процессов.

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