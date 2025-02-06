Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Абхазия откажется от русского языка и разорвёт связи с РФ если победит оппозиция, считают эксперты

Абхазия откажется от русского языка и разорвёт связи с РФ если победит оппозиция, считают эксперты

В Абхазии предлагают отказаться от русского языка как государственного и перейти на турецкий и английский – это поддерживают сторонники главного оппозиционного кандидата Адгура Ардзинбы, который даже не скрывает своих не то, что прозападных и протурецких взглядов, а более того – антироссийских.

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Комментарии
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А
Александр
Нужны им абхазы. Нас из Черного моря выживают. А у нас все поют: - Ты ж меня пидманула, ты ж меня подвела! Вместо реальной политики. И ходим глазки долу.
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это мог сделать только Сталин,но при нем все бы молчали и делали то,что нужно России,но не при ВВП!
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10 час.
Валентин Щербаков
До чего подлый, циничный, лживый и продажный народец.....
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4 час.
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