МО Сирии: у РФ есть возможность сохранить свои военные базы в Сирии

Россия может сохранить свои военные базы на территории Сирии, если это будет выгодно для самой Сирии, заявил министр обороны в правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра, его слова приводит Washington Post.
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