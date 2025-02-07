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МО Сирии: у РФ есть возможность сохранить свои военные базы в Сирии

МО Сирии: у РФ есть возможность сохранить свои военные базы в Сирии

Россия может сохранить свои военные базы на территории Сирии, если это будет выгодно для самой Сирии, заявил министр обороны в правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра, его слова приводит Washington Post.

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Комментарии
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Eduard
СЕЙЧАС! Будим ради пару баз отстраивать Сирию разгромленую Западом!
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22 час.
Eduard
Турция вас отстроит и ваша незаконная власть за личный счет!
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22 час.
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