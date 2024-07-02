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Станцию метро «Фрунзенская» отказались признать объектом культурного наследия

Станцию метро «Фрунзенская» отказались признать объектом культурного наследия

Смольный не собирается делать «Фрунзенскую» памятником. Специалисты Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) отказались включить станцию метро «Фрунзенская» в реестр выявленных объектов культурного наследия.

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