В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян. Как пишут «Известия» со ссылкой на электронную базу Государственной думы, в нижнюю палату парламента внесен законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября 2022 года.