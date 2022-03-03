Daily Moscow

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Хамченков
    эта гиена может только выть из далека показывая гнилые зубки и воняя зловонным дыханием - это всё что может труп .Российское посоль...
  • Sobering
    https://www.youtube.com/watch?v=COcltd7J1TkГермания начала з...
  • АНП
    Вперёд недобитки,надолго вас не хватит,через пару месяцев приползёте с извинениями и об"яснениями что вас неправильно...Германия начала з...

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян. Как пишут «Известия» со ссылкой на электронную базу Государственной думы, в нижнюю палату парламента внесен законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября 2022 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх