Федеральное агентство новостей №1

7 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Такого оборота (в этой "пиндосовской" авантюре!), - можно было и-ожидать (т.е., - "Кто угодно - только не ОНИ!")! По...«Нам предстоит на...
  • Елена Картавцева (Павленко)
    Законопроект об иноагентах - это всего лишь предлог. Майдан в Грузии , даже если отменить проект, не успокоится. Сцен...Активисты снова с...
  • Дмитрий Фактурович
    Пиндосы, по всему Миру, настроили биолаборатории для создания биологическое оружия, параллельно ищут на кого свалить ...Разведка США заяв...

Беременная дочь Славы показала фигуру перед родами

Беременная дочь Славы показала фигуру перед родами

Дочь певицы Славы, блогер и певица Александра Морозова опубликовала новое фото в социальных сетях. 24-летняя девушка показала фигуру перед родами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх