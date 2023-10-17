Небензя: голосование в ООН показало, кто выступает против мира в Палестине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в Совете Безопасности по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта на деле продемонстрировало, какие страны выступает за перемирие и прекращение ударов по сектора Газа, а какие преследует узкокорыстные политические цели.