На Сахалине следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организатора сбыта наркотических средств и двух его подельников

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, созданной в 2022 году с целью незаконного оборота наркотических средств на территории островного региона.
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