Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Евразия самоорганизуется. Утрачивающий глобальную гегемонию Запад не сможет остановить этот объективный процесс, изолировать его участников и скоро начнёт испытывать на себе его последствия.
Битва за Казахстан в ШОС: Си Цзиньпин поставил вопрос ребром, Путин ответил.
Комментарии
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Артур Кушхабиев
Окончательно вытеснить доллар из международной торговли можно будет только создав валюту, жёстко привязанную к золоту с полным золотым обеспечением. На мой взгляд, это должна быть международная валюта БРИКС, обеспеченная золотыми запасами всех стран, входящих в это объединение. Одновременно можно будет запустить криптовалюту (стейблкоин), паритетную этой новой валюте. Тогда постепенно весь мир перейдёт на эту валюту.
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23 час.
Сергей
Автор ничего не сказал по поводу Армении и тенденций курса этой страны, что несколько странно, поскольку именно она и в большей степени, чем Казахстан в последнее время, пыталась "заигрывать" с Западом.
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22 час.
Людмила Фирстова
Сергей, а при чём здесь Армения, она не входит в ШОС...Какие страны входят в ШОС Шанхайскую организацию сотрудничества основали лидеры 6 государств - Китая, России, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана. Они и сейчас являются постоянными членами ШОС, принимают решения о включении в состав участников новых стран. С учетом последнего расширения состава участников ШОС, ее постоянными членами на 2024 год являются 10 государств: Китай Россия Таджикистан Киргизия Узбекистан Казахстан Иран Индия Пакистан Беларусь
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22 час.
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