Битва за Казахстан в ШОС: Си Цзиньпин поставил вопрос ребром, Путин ответил.

Артур Кушхабиев Окончательно вытеснить доллар из международной торговли можно будет только создав валюту, жёстко привязанную к золоту с полным золотым обеспечением. На мой взгляд, это должна быть международная валюта БРИКС, обеспеченная золотыми запасами всех стран, входящих в это объединение. Одновременно можно будет запустить криптовалюту (стейблкоин), паритетную этой новой валюте. Тогда постепенно весь мир перейдёт на эту валюту.

Сергей Автор ничего не сказал по поводу Армении и тенденций курса этой страны, что несколько странно, поскольку именно она и в большей степени, чем Казахстан в последнее время, пыталась "заигрывать" с Западом.