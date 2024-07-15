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Военное обозрение

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Офицер ФСБ считает, что покушение на Трампа могло быть согласовано на самом высоком уровне

Офицер ФСБ считает, что покушение на Трампа могло быть согласовано на самом высоком уровне

Офицер ФСБ считает, что в покушении на Трампа замешаны американские власти.

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