О последнем даре папы Франциска рассказала The Economist

Незадолго до своей смерти папа римский Франциск распорядился перевести около €200 тыс., практически все средства со своего личного счета, на погашение ипотеки макаронной фабрики при римской тюрьме для несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии