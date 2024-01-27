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Shit happens: подборка самых эпичных фейлов с просторов интернета

Shit happens: подборка самых эпичных фейлов с просторов интернета

А с вами происходили нелепые ситуации? Наверняка, происходили, но, к счастью, об этом знаете только вы… А вот герои нашего обзора прославились на весь интернет, так как добрые друзья и знакомые успели запечатлеть их фейлы на камеру! С радостью делимся ими с вами! Приятного просмотра.

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