Иркутянин выплатит почти 1,5 млн рублей ущерба за лесной пожар

За ущерб от лесного пожара житель Иркутска должен выплатить крупную сумму. По информации прокуратуры Иркутской области, пожар в лесу на площади 80 гектаров случился в Шелеховском лесничестве весной 2020 года по вине иркутянина.
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