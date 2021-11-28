АСБ получила награду на бале «Звёзды студенческого спорта»

27 ноября в Москве состоялся ежегодный бал «Звёзды студенческого спорта». На нём уже в девятый раз чествовали лучших студентов-спортсменов и университетов, спортивных лиг и организаций, которые внесли большой вклад в развитие студенческого спорта.
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