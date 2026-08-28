Спикер нижегородского парламента оценил форум «Сильные идеи для нового времени» как уникальное событие

27-28 августа в Нижнем Новгороде состоялся форум «Сильные идеи для нового времени», который впервые прошёл в этом городе.
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