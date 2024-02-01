Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Одобрил атаки киевских фашистов на российские города. А читать лучше бы, как суд одобрил его выдворение из России на ...Вован и Лексус пр...
  • Владимир Акулов
    Потери  от  воров  больше  ,  чем  от  войны.Куда пропал и где...
  • Михаил Сартин
    А я помню, как мы Севастопольцы голосовали за него, просто потому, что его выдвиженец был президент. Просто мы доверя...Куда пропал и где...

Чтоб территории назад получить, надо потрудиться!

Тут   на  днях    кучно   пошли     заявления   от    маргинальных  европейских  политиков,  намекающих, что   пора    так  называемой  Украине отдавать  землицу   назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх