Чтоб территории назад получить, надо потрудиться!

Тут на днях кучно пошли заявления от маргинальных европейских политиков, намекающих, что пора так называемой Украине отдавать землицу назад.
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