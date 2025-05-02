Хорватия узаконила уничтожение сербских захоронений

Правительство Хорватии разработало новый закон о кладбищах, предусматривающий снос памятников, которые «прославляют сербскую агрессию против Хорватии» или «каким-либо образом оскорбляют национальные чувства хорватов».
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