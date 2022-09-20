МИД России сообщил о возобновлении приема документов на оформление биометрических загранпаспортов

Консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил, что со вторника, 20 сентября, возобновляется прием документов на оформление загранпаспортов нового поколения со сроком действия 10 лет с электронными чипами (биометрических).
Консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил, что со вторника, 20 сентября, возобновляется прием документов на оформление загранпаспортов нового поколения со сроком действия 10 лет с электронными чипами (биометрических).
Свежие комментарии