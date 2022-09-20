Журнал «Профиль»

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МИД России сообщил о возобновлении приема документов на оформление биометрических загранпаспортов

МИД России сообщил о возобновлении приема документов на оформление биометрических загранпаспортов

Консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил, что со вторника, 20 сентября, возобновляется прием документов на оформление загранпаспортов нового поколения со сроком действия 10 лет с электронными чипами (биометрических).

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