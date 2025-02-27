Семь сестер встретятся с огромной Луной в небе над Новосибирском

По информации специалистов, самым интересным будет начало первого месяца весны. Так в ночь с 5 на 6 марта произойдет покрытие Луной рассеянного звездного скопления М45 Плеяды, известного как «Семь Сестер».
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