Взрывы у острова Харк: главный нефтяной терминал страны под угрозой

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 5 сентября 2026 года в районе иранского острова Харк — главного нефтяного терминала страны, через который проходит до 90% иранского экспорта сырой нефти, — прогремели взрывы неизвестного происхождения.
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