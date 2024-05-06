В Бразилии до 75 выросло число жертв наводнений, еще 100 без вести пропали

Из-за наводнения на юге Бразилии порядка 75 человек погибли и еще 101 считается пропавшим без вести. При этом власти штата Риу-Гранди-ду-Сул заявили, что 80 тысяч человек вынужденно покинули дома по причине прибывающей воды, которая прошла по граничащему с Аргентиной и Уругваем штату.