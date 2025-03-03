Депутат ГД РФ назвал план Макрона о перемирии на Украине уловкой

Временное и неполноценное перемирие на Украине, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, является не более чем политической хитростью, заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности Михаил Шеремет, 3 марта сообщает РИА Новости.
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