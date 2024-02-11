Завтра «Водник» сразится с «Байкал-Энергией» на выезде

Очередной матч регулярной части Чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт в иркутском ледовом дворце «Байкал»Очередной матч регулярной части Чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт в иркутском ледовом дворце «Байкал»Как ранее уже говорил главный тренер «Водника» Иван Максимов, оба предстоящих выездных матча будут для команды сложными, ведь и «Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник» наверняка проходят в плей-офф и, соответственно, играют на приличном уровне.