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Эстония не смогла поставить Украине около трети обещанного вооружения

Эстония не смогла поставить Украине около трети обещанного вооружения

Senior Airman/Stephani Barge/Zuma/TASS Эстония не смогла поставить Украине около трети обещанного вооружения, сообщили эстонские журналисты в новом опубликованном расследовании.

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