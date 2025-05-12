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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рантанен – 1-й игрок в истории НХЛ, набравший 3+ очка в 5 матчах из 10 со старта плей-офф. У Малкина, Макдэвида, Драйзайтля и Эвандера Кэйна было по 4 таких матча из 10

Рантанен – 1-й игрок в истории НХЛ, набравший 3+ очка в 5 матчах из 10 со старта плей-офф. У Малкина, Макдэвида, Драйзайтля и Эвандера Кэйна было по 4 таких матча из 10

В третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли «Даллас» победил «Джетс» со счетом 5:2 (2-1). Финский форвард стал первой звездой встречи, в его активе 1+2 очка.

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