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Бывший директор хлебокомбината в Северодвинске получил крупный штраф

Бывший директор хлебокомбината в Северодвинске получил крупный штраф

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора АО «Северодвинский Хлебокомбинат»Мужчина был осужден за покушение на незаконную растрату средств комбината.

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