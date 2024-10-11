Бывший директор хлебокомбината в Северодвинске получил крупный штраф

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора АО «Северодвинский Хлебокомбинат»Мужчина был осужден за покушение на незаконную растрату средств комбината.
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