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Мичков о том, куда сводил бы Тортореллу в Перми: «Показал бы баню и пропарил как следует. Чтобы он запомнил Россию на всю жизнь. Единственный минус Филадельфии – там нет русской бани»

Нападающий «Флайерс»  Матвей Мичков сравнил жизнь в Перми и Филадельфии. – Почему Пермь – лучший город на земле для тебя? – Я здесь родился и вырос.

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