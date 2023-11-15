Необъяснимый гигантский провал обнаружен в башкирском лесу

Александр Терехов

А у нас уже привычно стало "тренировать" умы россиян всякого рода вбросами. Вбрасывая фейки - тренируем способность "отделять зерна от плевел". 27 версий(выпуск на CD "хочу все знать") гибели подлодки Курск-потренируемся в красноречии и словоблудии, прям как в песенке: Милый мой, хороший, догадайся сам.