Необъяснимый гигантский провал обнаружен в башкирском лесуЧасть леса в Башкирии угодила в гигантскую яму.
Необъяснимый гигантский провал обнаружен в башкирском лесу
Комментарии
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Александр Терехов
А у нас уже привычно стало "тренировать" умы россиян всякого рода вбросами. Вбрасывая фейки - тренируем способность "отделять зерна от плевел". 27 версий(выпуск на CD "хочу все знать") гибели подлодки Курск-потренируемся в красноречии и словоблудии, прям как в песенке: Милый мой, хороший, догадайся сам.
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