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Владимирские новости

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Илья Иудин победил на ЧР по тяжелой атлетике в Москве

Илья Иудин победил на ЧР по тяжелой атлетике в Москве

Илья Иудин из Владимирской области стал победителем Чемпионата России в своей весовой категории с суммой в двоеборье 352 килограмма.

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