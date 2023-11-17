Лайфхак, который поможет очистить пластиковый контейнер от пятен и жира за секунды Алёна ЮрьеваНаслаждение вкусным карри или другими блюдами, которые многие берут с собой на работу, приносит удовольствие, но испачканный пластиковый контейнер может стать проблемой.