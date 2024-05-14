Автоэксперт предупредил о последствиях неисправности стартера

Ремонт полностью вышедшей из строя системы пуска окажется дороже исправления мелких проблем, также сломанный стартер потребует дополнительных трат на эвакуатор до СТО или вызовет неудобства с буксировкой.
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