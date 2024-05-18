Братья Рассомахины поставили в ЦДР свою пьесу «Ястреб»

В ЦДР на Соколе 31 мая в 19:00 состоится премьера спектакля Павла и Данилы Рассомахиных «Ястреб». Согласно пресс-службе театра, в постановке, осуществленной при поддержке Департамента культуры города Москвы, заняты Елена Соловьева, Светлана Кочеткова, Любовь Томилова, Виктор Сапелкин, Петр Талалай, Дмитрий Лысенко, Роман Туманов и Александр Занин.