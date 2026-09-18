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Москва и Подмосковье с огоньком стартовали на выборах в Госдуму: три дня, миллионы голосов и куча приятных бонусов!

Утро 18 сентября в Москве началось с приятной суеты — открылись двери 1443 избирательных участков, и столица вместе с Подмосковьем официально включилась в единый день голосования.

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